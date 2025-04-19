Ürdün'den Mescid-i Aksa'ya Kınama

Ürdün, aşırı sağcı fanatik İsrailli grupların, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bombalanması yönündeki "provokatif çağrılarını" kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli radikal yerleşimci örgütlerin, Mescid-i Aksa ve içinde yer alan Kubbetu's Sahra'nın bombalanması yönündeki provokatif çağrılarını en sert şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu çağrıların, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskınların arttığı ve kışkırtıcı eylemlerin yapıldığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "İsrail'in tek taraflı yasa dışı uygulamaları, Kudüs ve içindeki kutsallara yönelik tarihi ve hukuki statükonun çiğnenmesi, işgal altındaki Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlarda yeni gerçeklikler dayatmaya çalışması; bu ihlalleri kınayacak, Filistin halkına gerekli korumayı sağlayacak ve işlenen suçlara son verecek uluslararası açık ve net bir tutumu gerekli kılıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla sadece Müslümanlara ait bir ibadethane olduğu, Aksa'nın işlerini yönetmek ve buraya girişleri düzenlemek için münhasır yetkinin Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinde olduğu kaydedildi.

Bazı radikal Yahudi grupların sosyal medya hesaplarından, Mescid-i Aksa ve içinde yer alan Kubbetu's Sahra'nın bombalandığını anlatan yapay zekayla hazırlanmış bir görüntü dolaşıma sokuldu.

"Gelecek Yıl Kudüs'te" başlığı altında yayımlanan video kaydında, Mescid-i Aksa'nın bombalandığı ve yerine yerine sözde Heykel Dağı'nın (Tapınak Dağı) inşa edildiğine dair görseller yer alıyor.

Hamursuz Bayramı'nın ilk gününden bu yana Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısının 6 bini aştığı belirtilmişti.

İsrail'de 12 Nisan akşamı başlayan ve 20 Nisan'a kadar sürecek olan Hamursuz (Pesah) Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor.

Yahudilerin 7 bayramında Mescid-i Aksa'ya baskınlar yoğunlaşıyor

Yahudilerin diğer 6 bayramında olduğu gibi Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda da fanatiklerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar artıyor.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içinde Ultra Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.