Ürdün Hava Sahasını Kapattı

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Ürdün, hava sahasını geçici olarak uçuşlara kapattığını açıkladı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söyledi.

Hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını belirten Misto, kararın gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini ve gerekli bilgilendirmenin yolculara ve ilgili kurumlara yapılacağını aktardı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e yüzlerce füze atıldığını belirterek halka güvenlikleri için evlerinde kalma çağrısında bulundu.