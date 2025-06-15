Ürdün Hava Sahasını Sivil Uçuşlara Açtı

Ürdün, İsrail ile İran arasında süren saldırılar nedeniyle geçici olarak kapattığı hava sahasını yeniden sivil hava trafiğine açtığını duyurdu.

Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Heysem Misto yaptığı açıklamada, "Yapılan risk değerlendirmesinin ardından hava sahamızı yeniden sivil uçuşlara açma kararı aldık" dedi.

Hava sahasının önceki akşam geçici olarak kapatılmasının, bölgede yaşanan gelişmelere karşı alınan taktiksel bir önlem olduğunu belirten Misto, kurumun bölgedeki gelişmeleri anlık takip ettiğini ve sivil havacılık güvenliği açısından tehdit seviyesine göre hava sahasının açık kalıp kalmayacağına ilişkin kararların dinamik biçimde verileceğini belirtti.

Misto ayrıca, kararın hava yolu şirketlerine iletildiği, böylece planlı uçuşların yeniden başlayacağı ve kapanma sırasında başka noktalara yönlendirilen uçuşların yeniden başkent Amman'a döneceğini kaydetti.

Ürdün, 13 Haziran'da İsrail-İran gerilimi nedeniyle hava sahasını geçici olarak kapatmış, daha sonra 14 Haziran Cumartesi sabahı yeniden açmıştı. Ancak aynı gün akşam saatlerinde karşılıklı saldırıların yeniden artması üzerine hava sahasını ikinci kez kapatma kararı almıştı.