Ürdün Hava Sahasını Yeniden Açtı

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Ürdün, İran'dan İsrail'e atılan füzeler nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapattığı hava sahasını yeniden açtı.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, "İran'dan İsrail'e atılan füzeler nedeniyle, hava seyir güvenliğini sağlamak amacıyla geçici olarak kapatılan Ürdün hava sahası yeniden uçuşlara açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Heysem Misto, bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle hava sahasını kapatma kararı aldıklarını söylemişti.

Hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldığını belirten Misto, kararın gelişmelere göre yeniden değerlendirileceğini ve gerekli bilgilendirmenin yolculara ve ilgili kurumlara yapılacağını aktarmıştı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri de yaptığı açıklamada, İran'dan İsrail'e yüzlerce füze atıldığını belirterek halka güvenlikleri için evlerinde kalma çağrısında bulunmuştu.