Kral Hüseyin Sınır Kapısı Tekrar Kapatıldı

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Ürdün makamları, dün 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırı sonrası kapatılan ancak sonrasında kısa süreliğine açılan İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nın yeniden çift yönlü kapatıldığını duyurdu.

Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nın bir sonraki duyuruya kadar çift yönlü olarak tekrar kapatıldığı belirtildi.

Sınır kapısını kullanacak kişilere herhangi bir değişiklik konusunda basını takip ederek yapılacak açıklamalara uymaları çağırısında bulunuldu.

İsrail ordusu, dün İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğünü, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Ürdün makamları, saldırının ardından Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nı geçişlere kapatmıştı. Sınır kapısı, dün akşam saatlerinde tekrar açılmıştı.