Ürdün, Trump'ın Açıklamalarını Destekledi

Ürdün, ABD Başkanı Donald Trump'ın "kimsenin Filistinlileri ( Gazze'den) sınır dışı etmediği" yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, halkların kabul edeceği bir barışa ulaşmayı amaçlayan çabalara destek verildiği, ABD ile Ürdün'ün de bu yönde ortak bir çaba içinde olduğu belirtildi.

Trump'ın sözlerinin memnuniyetle karşılandığı vurgulanan açıklamada, bölgede güvenliği, istikrarı ve barışı sağlamanın tek yolunun başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasını içeren adil ve kalıcı barıştan geçtiği ifade edildi.

Hamas: Trump'ın açıklamaları "yerinden etme fikrinden vazgeçme" anlamına geliyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da Trump'ın açıklamalarının, "yerinden etme fikrinden bir vazgeçiş" anlamına geldiğini dile getirdi.

Kasım, bu açıklamaların ötesine geçilerek İsrail'in ateşkes anlaşmasının tüm hükümlerini uygulamaya zorlanması gerektiğini kaydetti.

Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına konuşmuştu.

Bir muhabirin Martin'e yönelik, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu Trump, araya girerek "Hiç kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor." diye cevaplamıştı.

Mısır ve Filistin yönetimi de Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşılamıştı.

Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne süren Trump, bunun için başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerini işaret etmişti.