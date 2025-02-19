Ürdün ve Kazakistan Ekonomi İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
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Ürdün ve Kazakistan Ekonomi İşbirliğini Görüştü

Kral Abdullah ve Tokayev, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için anlaşmalar imzaladı.

19.02.2025 19:48
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Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirme fırsatlarını görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, iki lider başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi.

Kral Abdullah ve Tokayev, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri teyit ederek, özellikle ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması fırsatlarını değerlendirdi.

Liderler ayrıca, Suriye ve Lübnan'da istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların yanı sıra, özellikle Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmeleri ele aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Ürdün'ün Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddeden tutumuna ülkesinin desteğini ifade etti.

Kraliyet Divanının açıklamasına göre, Ürdün ile Kazakistan arasında yatırım, sanayi, ticaret, enerji ve medya alanlarında işbirliğinin artırılması amacıyla bir işbirliği anlaşması ve 4 mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA

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