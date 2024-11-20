Urla Belediyesi ile Disk Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı...Başkan Balkan: Emekçiler Hak Ettiği Değeri Aldı

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(İZMİR)- Urla Belediyesi ve DİSK 4 No'lu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Urla Belediyesi Urit Şirketinde 330 işçi ve emekçinin maaşı 1 Ocak 2025'in itibaren 45 bin TL'ye çıkarıldı. İmza töreninde konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "İmzaladığımız bu sözleşme emek veren herkese hak ettiği değeri verme kararlılığımızın en somut ifadesidir" dedi.

Urla'da memurlar ve kadrolu işçilerin sözleşmelerinin ardından Urla Belediyesi ve DİSK 4 No'lu Şube arasında süren 696 sayılı KHK'lı işçilerin toplu iş sözleşmesi (TİS) süreci sonunda da anlaşmaya varıldı. Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK 4 No'lu Şube Başkanı Aydın Tekin ve beraberindeki heyet ile Urla Belediye binasının girişinde yapılan törenle davul ve zurna eşliğinde toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı. 2024-2026 yıllarını kapsayan Urla Belediyesi Urit Şirketinde 330 işçi ve emekçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesine göre 30 Haziran 2024 tarihinde tüm sosyal haklar dahil olmak üzere en düşük 26 bin TL olan maaş, 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yüzde 20 vergi diliminde 38 Bin 500 TL'ye, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra ise en düşük maaş 45 bin TL'ye yükseltildi.

"Emek teşekkürle sınırlı kalamaz"

İmza törenin konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla Belediyesi olarak çalışanların alın terini onurlandırmak ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek için önemli bir adım attıklarını ifade ederek, "Elimizden gelen tüm çabayı göstererek imzaladığımız bu toplu iş sözleşmesiyle, KHK'lı işçilerimizin maaşlarını yüzde 58 oranında artırarak, en düşük işçi maaşını yüzde 20'lik dilimde 38 bin 500 TL'ye yüzde 15'lik vergi diliminde ise 40 bin 065 TL'ye çıkardık. 1 Ocak itibarıyla enflasyon farkıyla 45 bin bandına çıkacak. Bu yalnızca bir rakam değil; emeğin ve alın terinin ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayan güçlü bir adımdır. Belediyemizin imkanları doğrultusunda, işçi kardeşlerimizin maaşlarını gelecekte daha da iyileştirme arzumuz kararlılıkla devam edecektir. Bu toplu iş sözleşmesi, sadece ekonomik bir iyileşme sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda iş barışını, güçlü bir çalışma arkadaşlığını ve dayanışma ruhunu da pekiştiriyor. Sendikalarımızla omuz omuza vererek bu süreci başarıyla tamamlamış olmaktan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Çünkü emeğin karşılığı hiçbir zaman yalnızca bir teşekkürle sınırlı kalamaz. Unutulmamalıdır ki Urla, belediye çalışanlarımızın emeğiyle yükseliyor ve güzelleşiyor. Mutlu ve refah içinde çalışan personelimiz sayesinde, ilçemiz daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha kaliteli bir hayata kavuşacaktır. Bugün imzaladığımız bu sözleşme emek veren herkese hak ettiği değeri verme kararlılığımızın en somut ifadesidir" dedi.

?"İşçinin hakkı Urla Belediyesi'nin onurudur"

Emeğin gücüne inanan bir yönetim olarak, her zaman çalışanların yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Balkan, "Bu süreçte emeği geçen tüm sendika temsilcilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Birlikte başardık ve birlikte daha güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, mutlu insanların yaşadığı daha güçlü bir Urla inşa etmek; Urla'yı herkes için daha yaşanabilir, daha mutlu ve daha umut dolu bir kent haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda emeğiyle katkı sunan her bir çalışanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi tamamlarken bir kez daha vurgulamak isterim: 'İşçinin hakkı, Urla Belediyesi'nin onurudur' İmzaladığımız sözleşmenin hepimiz için hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Sarı: Vergilerle bizleri boğmak isteyen iktidara sesleniyoruz

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Urla'da geldiği günden bu güne işçilerle ikinci toplu sözleşmeyi imzalayan Urla'nın sokaklarını tek tek bilen ve size tek tek dokunan Belediye Başkanımız en yüksek oyu alarak karşınızda aslanlar gibi duruyor ve hak ettiği ücreti veriyor. Buradan vergilerle bizleri boğmak isteyen iktidara sesleniyoruz ve onlara halktan yana bütçe yapın diyoruz. Urla Belediye Başkanı halktan yana bütçeyi yaptığı için bugün işçilerinin karşısında coşku ile duruyor. Ranttan yana bütçe yapmadığı için bir kez daha kocaman alkışlarla Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son olarak aldığınız para annenizin ak sütü gibi helaldir çünkü bu kenti yaşatan sizlersiniz. Bugün düşkünlerden tutun koşa koşa parklarda oynamak isteyen sevinç çığlıkları atan çocukların yaşadığı yerlerde hepinizin emeği ve alın teri var bir alkış da kendinize yapın, hepinizin emeğine, çalışmasına, sağlığınıza teşekkür ediyorum iyi ki varsınız."

Tekin: Urla Belediyesi emekçileri ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim

Sözleşme töreninde konuşan DİSK 4 No'lu Şube Başkanı Aydın Tekin de yaklaşık 4 ay önce başladıkları toplu sözleşme görüşmelerinde, Belediye Başkanı'nın toplu sözleşme masasına gelmesiyle birlikte üyelerin onayıyla anlaşmaya varıldığını belirterek, "Urla'nın sokaklarını temizleyen, çehresini güzelleştiren, yeşillendiren, yollarını imal ve tamir eden, güler yüzle doğumdan ölüme Urla halkına hizmet eden değerli yol arkadaşlarıma, şube yönetim kuruluma, işyeri temsilcilerime, Belediye başkan yardımcılarıma, meclis üyelerime, şirket müdürüme, Türkiye ve Urla'da en yüksek oyu alan 'Mutlu çalışan, mutlu işçi, mutlu Urla' diyen, Belediye Başkanım Selçuk Balkan'a teşekkür ederim. Sözleşmemizin Urla halkına, Urla Belediyesi emekçileri ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

İmza töreni ve konuşmaların ardından DİSK 4 No'lu Şube Başkanı Aydın Tekin, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'a teşekkür plaketi sundu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve işçiler adına Dilek Esen de Başkan Balkan'a çiçek takdim etti.