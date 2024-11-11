Urumqi'de Gümrüksüz Uçak Bakım Üssü Açıldı - Son Dakika
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Urumqi'de Gümrüksüz Uçak Bakım Üssü Açıldı

China Southern, Urumqi'de gümrüksüz uçak bakım üssü açarak havacılığın kalkınmasına katkı sağladı.

11.11.2024 14:28
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URUMQİ, 11 Kasım (Xinhua) -- China Southern Havayolları, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde gümrüksüz uçak bakım, onarım ve yenileme üssü açarak bölgedeki havalimanlarıyla ilgili sektörlerin bir araya getirilmesine ve üst düzey dışa açılıma güç kattı.

Bölgenin merkezi Urumqi'de bulunan Çin (Xinjiang) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Urumqi alanında yer alan ve Xinjiang'da türünün ilk örneği olan üs cuma günü açıldı.

Havayolu şirketinin genel müdürü Han Wensheng, sunulacak gümrüksüz bakım, onarım ve yenileme hizmetinin, yüksek teknoloji, düşük maliyet ve yüksek etkinlik sayesinde Urumqi Diwopu Uluslararası Havalimanı'nın dünyanın dört bir yanından uçakların bakım, onarım ve yenilenme işlemlerine imkan vereceğini söyledi.

Şirketin Çin'deki ilk gümrüksüz uçak bakım, onarım ve yenileme hizmeti veren üssün, havacılık alanındaki bakım, onarım ve yenileme sanayi zincirini genişleteceğini, Xinjiang'a daha fazla insan ve lojistik çekeceğini ve dış ticarette yeni bir "gümrüksüz+" modunun gelişmesine yardımcı olacağını kaydeden Han, bu şekilde Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki inşa çalışmalarına daha iyi hizmet verileceğini vurguladı.

Xinjiang cuma günü yabancı havayolu şirketlerinin, havacılık malzemelerini depolayıp yönetmelerine imkan veren bir halka açık gümrüksüz depoyu da kullanıma açarak bakım, onarım ve yenileme verimliliğini ve acil durum müdahale hızını artırdı.

Havacılık sanayi zincirinin aşamalı olarak geliştiği Xinjiang'ın havalimanlarına yönelik ekonomisi de canlanarak Urumqi'deki hava kargosu ithalat ve ihracat hacmini önemli düzeyde artırmış durumda.

Eylül itibarıyla Urumqi Diwopu Uluslararası Havalimanı, Urumqi'den aralarında Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın da bulunduğu 16 ülkedeki 20 noktaya uluslararası seyahat rotası başlattı.

Havalimanının genişleme projesindeki en büyük tekli bina olan 4. Terminal'in inşaatı sürüyor. Bu terminal, tamamlandığında yılda 48 milyon yolcunun ve 550.000 ton kargo ve postanın işlemden geçmesine imkan vererek havalimanlarına ilişkin ekonomik gelişime daha da güç verecek.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Urumqi'de Gümrüksüz Uçak Bakım Üssü Açıldı - Son Dakika

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