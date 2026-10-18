Uşak Geleneksel ACSK, Ankara TMO'yu 32,5 puanla yenip Atlı Cirit finaline kaldı - Son Dakika
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Uşak Geleneksel ACSK, Ankara TMO'yu 32,5 puanla yenip Atlı Cirit finaline kaldı

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Atlı Cirit 2026 Türkiye Şampiyonası yarı final C Grubu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 16-18 Ekim'de oynanan maçlarla sona erdi. Son gün Ankara TMO ACSK'yi 32,5 puanla mağlup eden Uşak Geleneksel ACSK, İstanbul'daki finallere katılma hakkı elde etti.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Atlı Cirit 2026 Türkiye Şampiyonası yarı final C Grubu müsabakaları tamamlandı.

Kahramankazan TMO Sosyal Tesisleri'nde 16-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda Uşak 1 Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü (ACSK), Erzurum Korkut Ata ACSK, Uşak Geleneksel ACSK ve Ankara TMO ACSK takımları mücadele etti.

Uşak 1 Eylül ACSK ile Ankara TMO ACSK arasında oynanan karşılaşmayla başlayan organizasyonda, takımlar üçer maça çıktı.

Çekişmeli geçen karşılaşmalarda sporcular, at üzerindeki becerilerini sergiledi.

Organizasyonun son gününde Uşak Geleneksel ACSK ile Ankara TMO ACSK karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 32,5 puanla kazanan Uşak Geleneksel ACSK, İstanbul'da düzenlenecek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Uşak Geleneksel ACSK, Ankara TMO'yu 32,5 puanla yenip Atlı Cirit finaline kaldı - Son Dakika
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