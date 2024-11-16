Uşak\'ta Elyaf Fabrikasında Yangın

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Uşak'ta elyaf üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.