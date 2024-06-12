Uşak'ta hububat ekili arazide başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

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Uşak'ta hububat ekili arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdüğüne bağlı arazözler ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu arada, yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak- İzmir kara yolundaki trafik akışı durduruldu.