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Uşak'ta Karton Yüklü Tır Alev Aldı - Son Dakika
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Uşak'ta Karton Yüklü Tır Alev Aldı

Uşak'ta seyir halindeyken alev alan karton yüklü tır, kullanılamaz hale geldi. İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle kara yolunda geçici olarak trafik kapatıldı.

Uşak\'ta Karton Yüklü Tır Alev Aldı
13.12.2023 - 01:39,
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Uşak'ta seyir halindeyken alev alan karton yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen S.D. yönetimindeki 34 US 1079 plakalı karton yüklü tırda, Yenişehir rampalarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm tırı sardı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangın nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Uşak kara yolu, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Uşak'ta Karton Yüklü Tır Alev Aldı - Son Dakika
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