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Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze'ye Dua Programı - Son Dakika
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Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze'ye Dua Programı

Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze'ye Dua' programına İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve vatandaşlar katıldı. Programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi.

Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camisi\'nde Kur\'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze\'ye Dua Programı
21.12.2023 - 22:43,  Güncelleme: 22:44
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Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze'ye Dua" programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Üsküdar İlçe Müftülüğü ile Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesindeki Hüdayi Kültür Sanat Birimi tarafından yatsı namazının ardından başlayan programa İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi.

Dualar sonrası imamlar ve müezzinler Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze'ye Dua Programı - Son Dakika
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