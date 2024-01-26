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Üsküdar Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Kıroğlu Camisi törenle açıldı - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Kıroğlu Camisi törenle açıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Kıroğlu Camisi törenle ibadete açıldı. Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Davut Gül konuşma yaptı. Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ise ilçede bulunan tarihi camileri yenileyerek 125'in üzerinde camiyi Üsküdar'a kazandırdıklarını belirtti.

Üsküdar Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Kıroğlu Camisi törenle açıldı
26.01.2024 - 16:35,
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Üsküdar Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen Kıroğlu Camisi törenle ibadete açıldı.

Caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, Kur'an'ı Kerim okunmasıyla başladı.

Törende br konuşma yapan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküdarlı olarak ilçeye bir caminin kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Üsküdarlı olmanın bir imtiyaz olduğunu belirten Şentop, "Kıroğlu Cami'nin yeniden inşasıyla beraber, inşallah cuma namazını beraber eda edeceğiz. Bu bölgemize, bu semtimize çok hayırlı bir hizmet oluyor." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'le dördüncü camiyi birlikte açtıklarını söyledi.

Gül, camilerin İslam medeniyetinde önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Camiler bizim inancımızın, medeniyetimizin merkezleri. Doğumdan ölüme kadar her anımıza şahitlik eden yapılar. Bir yere gittiğimizde oranın Müslümanlara ait olduğunu, orada bir Müslüman medeniyeti olduğunu anlamamızın ilk nişaneleri minarelerimizdir. Destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Üsküdar tarihi camiler noktasında zengin bir ilçe"

Üsküdar Belediyesi Başkanı Türkmen de ilçede 40-50 yıl önce yapılmış birçok cami bulunduğunu, Kıroğlu Camisi'nin de onlardan birisi olduğunu dile getirdi.

Türkmen, ecdat yadigarı tarihi camileri de yenilemek suretiyle 125'in üzerinde camiyi Üsküdar'a kazandırdıklarını söyledi.

Üsküdar'ın tarihi camiler noktasında zengin bir ilçe olduğunu belirten Türkmen, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde devam eden İmrahor Camisi'ni de 2 aya kadar tamamlamış olacaklarını kaydetti.

Türkmen, Kıroğlu Camii'ni, kapalı alanında yaklaşık 500 kişinin, açık alanı ve bahçesiyle birlikte 800 kişinin ibadet edebileceği şekilde yaparak hizmete sunduklarını söyledi.

Törende daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş'un ettiği duanın ardından, kurdele kesilerek caminin açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul milletvekilleri Süleyman Soylu ve Hasan Turan ile Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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