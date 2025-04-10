Üsküdar'da Mini Fest Heyecanı

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin günlük yaşamlarına neşe katmak ve yaratıcı etkinliklerle zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek "Mini Fest", 13 Nisan Pazar günü Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nin avlusunda yapılacak.

İlki geçen yıl eylül ayında gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 bin çocuk ve gencin katılımıyla yapılan Mini Fest'in ikincisi, 13 Nisan Pazar günü saat 12.00'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nin avlusunda başlıyor. Gün boyu sürecek etkinlikte çocuklar ve gençler; 112 farklı atölye çalışması, dans ve köpük gösterileri, balon şovları, film gösterimleri, masal anlatımları ve kukla performanslarıyla hem eğlenecek hem de öğrenecek.

Etkinlik alanında eğlenceli sosyal alanlar da oluşturulacak. Etkinlikte ayrıca, çocukların keyifli zaman geçireceği "Gezgin Oyun Parkı" da yer alacak.

Mini Fest kapsamında Üsküdar Sahili III. Ahmet Çeşmesi önünden 12.00 ile 15.00 saatleri arasında her saat başı ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Üsküdar Belediyesi, tüm çocukları ve gençleri Mini Fest'e davet ediyor.