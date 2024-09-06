Üsküdar'da Ring Seferleri Başladı - Son Dakika
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Üsküdar'da Ring Seferleri Başladı

Üsküdar Belediyesi, Küçük Çamlıca ve Ünalan mahalleleri arasında ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla ring seferleri başlattı. Seferler, mahalle içi ulaşımı desteklemenin yanı sıra metro ve metrobüs hatlarıyla entegre bir şekilde çevre bağlantılarını güçlendirecek. Gaziler'den başlayacak seferler saat 08.00'den 17.00'ye kadar, Ünalan Metro durağından başlayacak seferler ise 08.30'dan 17.30'a kadar her saat başı yapılacak.

06.09.2024 13:37
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Üsküdar'da Küçük Çamlıca ve Ünalan mahalleleri arasında ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla ring seferleri başlatıldı.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ring seferleriyle hem mahalle içi ulaşım desteklenecek hem de metro ve metrobüs hatlarıyla entegreli bir şekilde yakın çevre bağlantıları güçlenecek.

Hayata geçirilen seferlerle ilçe sakinleri daha sık ve hızlı bir şekilde ulaşım imkanına kavuşacak.

Gaziler'den başlayan seferler saat 08.00'den akşam 17.00'ye kadar saat başı olacak şekilde düzenlenecek.

Bu güzergahta araçlar Bulgurlu Caddesi, Çilehane Yolu Caddesi, Bodrumi Cami Sokak, Şehit Timur Aktemur Caddesi, Baraj Yolu Alt Sokak, Ayazma Caddesi, Çağla Sokak, Adilbey Sokak, Şair Mehmet Akif Ersoy Sokağı ve Uzundere Sokak'tan geçecek.

Ünalan Metro durağından başlayacak seferler ise saat 08.30'dan akşam 17.30'a kadar yine her saat başı yapılacak.

Bu güzergah ise, Barajyolu Sokak, Şehit Timur Aktemur Caddesi, Bodrumi Cami Sokak, Çilehane Yolu Caddesi, Bulgurlu Caddesi, Uzundere Sokak, Şair Mehmet Akif Ersoy Sokağı, Adilbey Sokak, Çağla Sokak ve Ayazma Caddesi'ni kapsayacak.

Kaynak: AA

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