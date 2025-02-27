Üsküdar'daki Linç Davasında Temyiz Başvurusu - Son Dakika
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Üsküdar'daki Linç Davasında Temyiz Başvurusu

CHP Gençlik Kolları'na yönelik saldırıda sanıkların beraat etmesine itiraz edildi. Mücadele sürecek.

27.02.2025 14:58
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(İSTANBUL) - 2019'da İBB seçiminin iptal edilmesi üzerine Üsküdar'daki seçim kurulu önünde bulunan CHP Gençlik Kolları üyelerine yönelik saldırıyla ilgili davada sanıkların bazılarının beraat etmesi bazılarına da sınırlı cezalar verilmesine itiraz geldi. Saldırının bir linç girişimi olduğunu savunan avukat Onur Cingil, sanıklara hak ettikleri cezanın verilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve kanun yararına bozma kararı verilmesini talep etti.

6 mağdurun şikayetçi olduğu davada İstanbul Anadolu 83. Asliye Ceza Mahkemesi geçen ay bazı sanıklar hakkında beraat, bazıları hakkında da sınırlı cezalar verdi. Cezaları yetersiz bulan avukat Onur Cingil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na kanun yararına bozma başvurusu yaptı.

Sürece ilişkin bir açıklama yapan Cingil, "2019 Yerel Seçimlerinde (iptal edilen ilk seçimin ertesi günü), Üsküdar'da Seçim Kurulu önünde AKP'liler tarafından CHP Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri ile oyları bekleyen sorumlu yurttaşların linç edilmesine ilişkin dosyada 5 sanıktan 4'ü suçlu bulundu. 6 yılda, 18 celse süren hukuki mücadelede, dosya 3 hakim, 2 mahkeme, sayısı takip edilemeyen savcı, 2 yerel ve 1 genel seçim gördü" dedi. Cingil, şunları kaydetti:

"Linç basit yaralama olarak değerlendirildi"

"Başından beri, buradaki suçun, bir kişinin bir kişiyi yaralaması olmadığı ifade edilmekle, tüm sanıkların müşterek fail olarak ortak hareket ederek bir linçte bulunduğu ifade edilse de Mahkeme basit yaralama boyutunda durumu değerlendirdi ve her ne kadar suç tespitleri olsa da, çok düşük cezalar ile erteleme kapsamına sokularak bir nevi sanıklar yargı eliyle korundu. Suçluların tespit edilmesi açısından olumlu olan bu kararda, suçlulara asıl hak ettikleri cezalar verilmediği için 3 farklı itiraz yapıldı. Bu dosya birkaç seçim ve birkaç yıl daha görecek olsa bile, suçlular tam olarak hak ettikleri cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'daki Linç Davasında Temyiz Başvurusu - Son Dakika

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