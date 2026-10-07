Uttarakhand'daki iki çalışma Himalaya monallarının yaşam alanının daraldığını gösterdi - Son Dakika
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Uttarakhand'daki iki çalışma Himalaya monallarının yaşam alanının daraldığını gösterdi

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Uttarakhand'da yapılan iki araştırma, Himalaya monallarının yaşam alanının insan faaliyetleri ve iklim değişikliğiyle daraldığını gösterdi. Araştırmacılar, 700'den fazla kuş sesini inceleyerek yoğun trafikli bölgelerdeki monalların daha yüksek frekansta ses çıkardığını belirledi.

Hindistan'da yapılan iki farklı araştırma, Himalayalar'da insan faaliyetleri ve iklim değişikliğinin bölgede yaşayan monal sülünlerinin yaşam alanlarını daralttığını, insan kaynaklı gürültünün de bu kuşların iletişim biçimini değiştirdiğini ortaya koydu.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yürütülen iki ayrı araştırmada, sülüngiller familyasından Himalaya monalının yaşam alanı ve davranışları incelendi.

Araştırmaların ilkinde, bölgede artan insan kaynaklı faaliyetlerin monalların doğal yaşam alanları üzerindeki etkilerini 5 yıl boyunca ele alan bilim insanları, bu faaliyetlerin artmasıyla kuşların daha yüksek kesimlere yöneldiğini ve yaşam alanlarının daraldığını belirledi.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkilerinin de kuşları daha da yüksek rakımlardaki küçük ve birbirinden kopuk alanlarda yaşamaya itebileceğine işaret ederek, bu durumun üreme imkanlarını azaltabileceğini ve uzun vadede türün yok olma riskini artırabileceğini tespit etti.

İnsan kaynaklı gürültü kuşların sesini değiştirdi

İkinci araştırmada ise insan kaynaklı gürültünün monalların birbiriyle iletişim kurarken çıkardığı sesler üzerindeki etkisi incelendi.

Araştırmacılar, Uttarakhand'daki Kedarnath Misk Geyiği Koruma Alanı'nda turist ve araç trafiğinin yoğun olduğu Chopta ile büyük ölçüde sessiz olan Madmaheshwar vadilerindeki monalların seslerini karşılaştırdı.

Nisan 2023'ten itibaren bir yıl boyunca 700'den fazla kuş sesi kaydeden uzmanlar, insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan monalların, daha sessiz bölgelerdekilere kıyasla daha yüksek frekansta ses çıkardığını belirledi.

Çalışmaların sonuçları "Behavioural Processes" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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