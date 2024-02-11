Üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı - Son Dakika
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Üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı

Üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı

Bursa'da annesine ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle üvey babası Erol Kutlu'yu bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki E.D. tutuklandı. Olay, Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. E.D., annesini dövdüğü gerekçesiyle üvey babasını bıçakladığını itiraf etti.

11.02.2024 20:28  Güncelleme: 20:34
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BURSA'da, annesine ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle üvey babası Erol Kutlu'yu (38) bıçaklayarak öldüren E.D. (15) tutuklandı.

Olay, dün  saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'ta meydana geldi. Binanın ilk katında yaşayan ve uyuşturucudan suç kaydı bulunan Erol Kutlu ile dini nikahla birlikte yaşadığı H.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada evde olan kadının ilk eşinden olan oğlu E.D., Kutlu'yu bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Kutlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin gözaltına aldığı ve emniyetteki ilk ifadesinde, Kutlu'nun sürekli annesine ve kendisine şiddet uyguladığını, olay sırasında da annesini dövdüğü gerekçesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını itiraf ettiği öğrenilen E.D., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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