Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirilen ofisteki 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Mestanzade Mahallesi'ndeki bir ofise operasyon düzenledi.
Ofiste yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 363 gram esrar, 6 uyuşturucu etkili hap, 0,67 gram kokain, hassas terazi, pompalı tüfek ve bu silaha ait 8 kartuş bulundu.
Narkotik ekipleri, ofisteki Baran B'yi (20) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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