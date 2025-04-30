Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Umurlu Mahallesi'nde belirlenen adrese baskın yaptı.
Adresteki aramada 600 sentetik hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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