Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kilo 44 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 3 İran uyruklu zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde 2 farklı olayda İran uyruklu 4 şüpheliyi yakaladı.
Ekipler, 2 şüphelinin iç beden muayenelerinde, diğer 2 şüphelinin de ayakkabı tabanında toplam 1 kilo 44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonu: 3 İran Uyruklu Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?