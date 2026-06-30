Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bir kişinin adresine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 1 kilo 109 gram sentetik uyuşturucu, 72 uyuşturucu hap, av tüfeği ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?