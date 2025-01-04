Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Ilıcabaşı ve Köprülü mahallelerindeki iki eve baskın düzenledi.
Operasyonda 42 gram sentetik ecza ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi, C.C. ve S.T. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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