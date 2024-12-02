Uyuşturucu Satışına 15 Yıl Hapis İstemi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mestanzade Mahallesi'ndeki parkta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 13 Ağustos'ta tutuklanan M.A. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Mestanzade Mahallesi'nde gece vakti sanığın sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen M.D'ye satarken polis tarafından yakalandığı belirtildi.

İddianamede, sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1370 lira, evinde yapılan aramada ise hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, M.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.