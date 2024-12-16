Uyuşturucu Satmaktan 12 Yıl Hapis

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki parkta sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 16 Eylül 2023'te gece saatlerinde Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki parkta yanına gelen kişiye peçeteye gizlediği 54 gram sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Y.K. ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.