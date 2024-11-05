Uyuşturucu Şüphelileri Yakalandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu çıkan 2 şüpheli yakalandı.
Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuya ilişkin suçlara yönelik çalışmaları çerçevesinde, İstanbul'dan Samsun'a giden bir yolcu otobüsünü ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.
Ekipler, otobüsteki H.K'nin üzerinde 5 gram esrar, E.B'nin üzerinde ise 1 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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