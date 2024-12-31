Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: Şüpheli Yaralı Yakalandı

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BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptığı ve hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi, polisle girdiği çatışma sonucu yaralı olarak yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 2. Kale Sokak üzerinde meydana geldi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında; D. A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli uyuşturucu ticareti yaptığı sokakta sıkıştırıldı. Ekiplere yakalanacağını anlayarak tabancasını çıkaran ve görevli polis memurlarına ateş açan D.A., çıkan çatışma sırasında, kalçasından vurularak yaralandı. D.A., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.A.'nın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.