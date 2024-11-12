Uzman Çavuşlar Günü'nde Mağduriyet Vurgusu - Son Dakika
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Uzman Çavuşlar Günü'nde Mağduriyet Vurgusu

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TEMUD, 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü'nde mağduriyetlere dikkat çekti ve özlük haklarının düzeltilmesini istedi.

12.11.2024 17:12
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(ANKARA) - Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü dolayısıyla Ulus Atatürk Anıtı'nda açıklama yaptı. Genel Başkanı Ali Tilkici, "Uzman çavuşların tam 38 yıldır sorunları, mağduriyetleri var. Hem görevdekilerin mağduriyetleri var hem emeklilerinin mağduriyetleri var. Gönül isterdi ki 38 yılın sonunda uzman çavuşların tüm mağduriyetleri halloldu deyip, kutlamaları onlara yakışır şekilde yapabilseydik. Yine 12 Kasım'a mağdur, sorunlu, üzgün ve kırgın şekilde girdik" dedi.

TEMUD, 12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü dolayısıyla Ulus Atatürk Anıtı'nda basın açıklaması yaptı. Dernek üyeleri, "Emekli uzman çavuşlar özlük haklarını istiyor", "Emekli Türk askeriyim, geçinemiyorum", "Sayın Cumhurbaşkanım mesleki güvence istiyoruz" yazılı dövizlerı taşıdı.

Emekli uzman çavuşların AVM'lerde güvenlik görevlik görevlisi olarak asgari ücretle çalışarak hayatlarını sürdürdüklerini belirten Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Genel Başkanı Ali Tilkici, şöyle konuştu:

"12 Kasım Dünya Uzman Çavuşlar Günü, bugün kahramanların günü. Aziz Türk milletini temsil eden Türk Silahlı kuvvetlerimizin en önde giden, toprağa ilk düşen ay yıldızlı bayrağa kan rengini veren, kahraman uzman çavuşların günü. Kahraman uzman çavuşlar 1986 yılından itibaren 3269 sayılı Kanun ile Türk Silahlı kuvvetlerinde görev yapmaya başladı. Uzman çavuşların tam 38 yıldır sorunları, mağduriyetleri var. Hem görevdekilerin mağduriyetleri var hem emeklilerinin mağduriyetleri var. Gönül isterdi ki 38 yılın sonunda uzman çavuşların tüm mağduriyetleri halloldu deyip kutlamaları onlara yakışır şekilde yapabilseydik. Yine 12 Kasım'a mağdur, sorunlu, üzgün ve kırgın şekilde girdik. Aziz vatanı temsil eden bu kahramanların eli ayağı kırılsa 90 gün içerisinde iyileşmesi lazım iyileşmezse geçmişte ne kahramalık yapıldığına bakılmaksızın meslekten atılıyor. Bir trafik suçu işlese, 6 ay HAGB cezası alsa, sözleşmesi feshediliyor, meslekten atılıyor. Hiçbir sebep göstermeksizin amir 'senden faydalanamıyorum' dediği anda meslekten atılıyor. Emekli uzman çavuşlar ne yapıyor? Bugün sitelere, AVM'lere güvenlik görevlisi olarak koruyorlar. Niye? Çünkü geçinebilecekleri bir emekli maaşı verilmiyor. 17-18 bin lira bu fedakarlıklarının karşılığı değil."

"Biz özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz"

Eemekli Uzman Çavuş Akkif Gürbüz de "Şartlar olumlu değil. İstiyoruz ki daha iyi şartlarda okutalım çocuklarımızı. Maaşlarımız düzenlensin. Özlük haklarımız iyileştirilsin. Uzman çavuşlara '3 bin 600 ek gösterge verilecek' dediler, bizlere verilmedi hala" dedi.

Bir başka emekli Uzman Çavuş Murat Kızıl ise "Asgari ücret üzerinden maaş alıyoruz. Maaşlarımız düşük. Bundan dolayı da bizim değerli meslektaşlarımız ek iş olarak hep güvenlik şirketlerinde çalışıyor. Çocuklarını okutabilmek için mutlaka çalışıyor. Biz özlük haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Ben de arkadaşımda 20 yıl çalıştık onun derecesi birin birinde, benim üçün üçünde kaldı. Devlet büyüklerimizden bu eşitsizliklerin bir an önce düzeltilmesini rica ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uzman Çavuşlar Günü'nde Mağduriyet Vurgusu - Son Dakika

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