Uzunköprü'de Stres Konferansı

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Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda "Stres ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri" konulu konferans düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uzman Psikolog Semra Pehlivan, okulun konferans salonundaki etkinlikte stresin kaynakları, bireyin üzerindeki etkileri, stresle başa çıkma yöntemlerini anlatarak akran zorbalığı ve bağımlılık hakkında bilgiler verdi.

Birebir ve grup çalışmaları gerçekleştiren Pehlivan, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve stresle baş etme konusunda bireysel rehberlik sağladı.

Seminere Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Tülay Demiralay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Doç. Çisem Önver'e ödül

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Üflemeli ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Çisem Önver, uluslararası yarışmalarda ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Önver, çevrim içi olarak düzenlenen IXIII. International Music Competition Kammerton ve IXIII. International Music Competition Cantabile yarışmalarında Grand Prix (Jüri Büyük Ödülü) almaya hak kazandı.

Azerbaycan, Kazakistan ve Ukrayna'dan sanatçıların yer aldığı jüride, Türkiye'den Dokuz Eylül, Çukurova ve Hacettepe üniversitelerinden öğretim üyeleri yer aldı.

Keşan'da organ bağışı bilgilendirmesi

Keşan ilçesinde vatandaşlar organ bağışı hakkında bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, Sağlık Memuru Zafer Gürkök, müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkesin organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabileceğini söyledi.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun hakkında bilgi veren Gürkök, katılımcıların sorularını da yanıtladı.