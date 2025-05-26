Vadili Süt Toplama Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Vadili Süt Toplama Merkezi Açıldı

26.05.2025 14:51
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KKTC'de TİKA desteğiyle kurulan süt toplama merkezi, üreticilere önemli katkı sağlayacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle kurulan Vadili Süt Toplama Merkezi törenle hizmete alındı.

Törene, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle ve TİKA Başkanı Serkan Kayalar'ın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, törende yaptığı konuşmada, hükümet olarak geçmişte yarım kalan projelerin tamamını bitirmeye yöneldiklerini belirterek, üretime ve üreticiye her alanda destek verdiklerini söyledi.

Rum tarafının hellim peyniri konusunda KKTC'li üreticileri engelleme girişimlerine dikkati çeken Üstel, "Hiç kimse unutmasın bizim yanımızda Türkiye Cumhuriyeti var. Ne yaparlarsa yapsınlar Kıbrıs Türk toplumunu üretimden koparamayacaklar." ifadelerini kullandı.

-"Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de KKTC ekonomisine önemli katkı sağlaması öngörülen Vadili Süt Toplama Merkezi'nin açılış töreninde, ülke olarak Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KKTC'nin çeşitli yerlerinde süt toplama merkezleri kurulmasının üzerinde durduklarını ve bu projelere TİKA'nın destek verdiğini anlatan Başçeri, "'Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir' şiarıyla çalışmaya, Kıbrıs Türk halkının ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da açılışı yapılan süt toplama merkezinin hijyenik koşullarda modern süt soğutma tankları, tartı sistemleri ve diğer ekipmanlar ile donatıldığını kaydederek, merkezin KKTC üreticisinin süt üretimi ile ilgili sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçladığını aktardı.

Kayalar, TİKA olarak bugüne kadar KKTC'de 250'yi aşkın proje hayata geçirdiklerini ifade ederek, kurumlarının Ada'da tarımdan sağlığa, eğitimden kültür varlıklarının kalkınmasına kadar geniş bir yelpazede çalışma yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, Ünal Üstel, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Kıbrıs, Kıbrıs, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vadili Süt Toplama Merkezi Açıldı - Son Dakika

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