Vahap Seçer: Ortak Payda İçin Bir Araya Gelmeliyiz

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve bürokratların yer aldığı iftar programına katıldı. Programın ardından gerçekleştirdiği konuşmada Mersin'in çıkarları için ortak paydada buluşmanın önemine dikkat çeken Seçer, "Farklı dünya görüşünden de olsa bir arada aynı çatı altında görev yapan insanlar, bir araya gelmenin gerekçesini yaratmalı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, ilçe belediye başkanları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, bürokratlar ve eşlerinin de katılımıyla iftar programında bir araya geldi. Programda, kentin geleceği için ortak çalışmalar yürütmenin önemine vurgu yapılarak, ramazan ayının huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

"Aynı çatı altında görev yapan insanlar, bir araya gelmenin gerekçesini yaratmalı"

Başkan Seçer, iftar buluşmasının siyasetin gerginliğini bir kenara bırakarak diyalog ve dayanışma ortamının güçlenmesine katkı sağladığını belirterek, "Bir arada ve diyalog içerisinde olmak her zaman insani özelliklerdir. Ama zaman zaman siyasetin gerginliği bizleri birbirimizden uzaklaştırabiliyor. İşte bunları olgunlukla karşılayıp, aslında farklı dünya görüşünden de olsa bir arada, aynı çatı altında görev yapan insanlar, bir araya gelmenin gerekçesini yaratmalı, yolunu bulmalı, böyle bir enstrüman geliştirmeli" dedi.

"Herkes fikirlerini söyleyip kendi özgürlük alanı içerisinde hareket etme yetkisine sahiptir"

Tüm meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalışarak Mersin'i daha iyi bir noktaya taşımak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Seçer, "Meclis toplantılarımız son derece olgun bir atmosferde geçiyor. Her konuyu aynı değerlendirmek, müdahale etmek zorunluluğumuz zaten yok, öyle bir insan fıtratı da yok. Herkes fikirlerini hürce söyleyip kendi özgürlük alanı içerisinde hareket etme yetkisine sahiptir. Ama bir başkasının özgürlük alanına müdahale ettiğimiz noktada sorunlar başlıyor. Ben meclisimizin bu dönem çok değerli hizmetler vereceğine inanıyorum, belediye hepimizin" diye konuştu.

"Meclis Üyesinin en önemli görevi denetim yapmaktır"

Meclisin en önemli görevlerinden birinin denetim mekanizmasını etkin bir şekilde işletmek olduğunu dile getiren Seçer, "Bir meclisin, bir parlamentonun görevi gerçek demokrasilerde tam manasıyla denetim yapmaktır. 'Bu belediye yolu doğru yapıyor mu? Parayı kaynakları doğru dürüst kullanıyor mu? Bu belediye ile ilgili kötü sözler söyleniyor mu? Şaibeli işler oluyor mu?' Bunu denetlemek, varsa böyle bir şey, yasalar çerçevesinde gereğini yapmak, bunu dile getirmek Meclis üyelerimizin görevi" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar kente dair, ilçelerine dair gerekli eleştirileri yapsın"

Demokrasinin temel ilkeleri çerçevesinde farklı görüşlerden insanların bir araya gelerek ortak bir zeminde buluşmasının önemine dikkat çeken Seçer, "İnsanlar kente dair, ilçelerine dair gerekli eleştirileri yapsın, taleplerde bulunsun, gerekli denetimleri yapsın. Bize oy veren insanlar benim görev yapmam için sizlerin de mecliste katkı sunup bu dediğim görevleri yapmanız için bize oy verdiler. Ülke ve demokrasi açısından da hayırlı olan budur" diyerek, Mersin'i daha iyi noktalara birlikte getirme mesajı verdi.

"Genel iktidardaki Cumhur İttifak'ının desteği bizler için çok önemlidir"

İftar programında Cumhur İttifakı temsilcilerinin de yer almasının şehir adına olumlu bir mesaj verdiğini belirten Seçer, birlikteliğin ve ortak çalışmanın Mersin'in yararına olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çok daha güzel işler yapılabilir. Genel iktidardaki Cumhur İttifak'ının desteği bizler için çok önemlidir. Doğru yaptığımız ya da doğru yaptığımıza inandığımız konularda, projelerde bize destek olun. Biz de bunu açıklıkla ifade ederiz, size teşekkür ederiz ki, bunu da yapıyoruz. Nihayetinde hepimiz halka hesap verme sorumluluğu içerisindeyiz, halkın da bu yapılanları bilmesi lazım, marifet iltifata tabidir. O iltifatı da biz yaparız, 'Bize önemli destekler sunuldu, teşekkür ediyoruz' deriz."

"Diyalog, kentin barışına, huzuruna ve birliğine önemli katkı yapar"

Belediyenin herkesin belediyesi olduğunu söyleyen Seçer, kente dair herkesin ortak bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Hepimizin millete karşı bir sorumluluğu var. Meclis üyesi ve Belediye Başkanı'nın diyalog içinde olması lazım. Diyalog, kente de görüntü olarak yansıdığı zaman kentin barışına, huzuruna, birliğine, beraberine önemli katkı yapar. Her zaman, her ortamda, mutlulukta da, acıda da hep beraber olalım. Mutluluğu, sevinci birlikte çoğaltalım, varsa acımız onu da birlikte azaltalım" dedi.