Vali Aksoy'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, bilgi ve haberin anbean değiştiği dünyada basının hayati bir önem taşıdığını belirterek, gazetecilerin üzerine düşen sorumluluğun her zamankinden daha fazla olduğunu vurguladı.

Demokrasinin hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi ve korunması temeline dayandığının altını çizen Aksoy, şunları ifade etti:

"Katılımcı ve çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez ögelerinden olan düşünce ve anlatım özgürlüğünün gündelik yaşamda etkin görünürlüğü bir demokrasi göstergesidir. Bu ise gücünü kamuoyundan alan, bireyin haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen özgür basınla mümkündür. Basın hayatında kamu yararının göz önünde bulundurulması, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışının sayfalarda ve ekranlarda görünür kılınması, basın organlarının amacına uygun işlerliği, basın özgürlüğünü ve demokratik gelişmeyi sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da basınımızın katkısı büyük olacaktır. Güçlü ve köklü Eskişehir basını şehrimizin en önemli zenginliklerindendir. Şehrimizde başarılı basın kültürünü oluşturan tüm gazetecileri kutluyor, ebediyete irtihal eden gazetecileri rahmetle anıyorum. Hepinizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum."???????