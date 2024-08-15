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Vali Aslan "Fındık üretiminde 4. sıradayız"

Yörük köyünde yapılan fındık hasat şenliği ile başladı

DÜZCE - Düzce'nin Yörük Köyünde gerçekleştirilen fındık hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Fındığın ülkemiz için önemli olduğunu belirterek "Fındık bizleri doyurdu, sizleri büyüttü. İnşallah sizin evlatlarımızı, torunlarınızı da doyuracak ve büyütecek" dedi.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce'de Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fındık hasat şenliği düzenlendi. Merkeze bağlı Yörük Köyünde düzenlenen fındık hasat şenliğine düzce valisi Selçuk Aslan, ilgili kurum müdürleri, çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, fındığın Düzce için ülke için önemli olduğunu belirterek "Ülkemizde 750 bin hektarlık alanda fındık tarımı yapılırken yaklaşık bunun yüzde 9'u Düzce'de ekili alan itibariyle Düzce en büyük 6. fındık ekim alanına sahipken üretim noktasında Düzce daha mühim bir alana sahip. Türkiye'deki fındık üretiminde 4. sırada olan vilayetiz. Fındık, Düzce için çok şey ifade ediyor. Türkiye içinde çok şey ifade ediyor. Ülkemiz fındığının yüzde 90'unu dünyaya ihraç ediyoruz. Tabi ki fındık bizim her şeyimiz dedik bu anlamda Aşık Veysel'in tabiriyle kara toprağa yeri gelince kazmayla da vurmak gerekmekte fındık bahçelerimize sahip çıkmak zorundayız modernize etmek zorundayız modern tarım tekniklerini bahçelerimize uygulamak zorundayız. Fındık bizleri doyurdu sizleri büyüttü İnşallah sizin evlatlarımızı torunlarınızı da doyuracak ve büyütecek" diyerek hasat sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün halk oyunları ekibinin horon gösterisi yaptığı etkinlik sonunda Vali Selçuk Aslan, yöresel ürünler standını gezdi sonrasında ise fındık topladı.