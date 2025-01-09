Vali Çiçek'ten Gazeteciler Günü Mesajı

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, gazeteciliğin gerçekleri tarafsız bir şekilde kamuoyuna ulaştırmak için mücadele eden ve bu mücadeleyi meslek ilkelerinden ödün vermeden yapan en önemli mesleklerinden birisi olduğunu bildirdi.

Gazetecilerin, doğru, güvenilir ve eksiksiz bir şekilde haber ve bilgi akışını sağlamak için ilkeli, dürüst ve objektif gazetecilik anlayışıyla mesai mefhumu gözetmeksizin her koşulda mesleklerini icra ettiklerini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Kayseri'de görev yapan gazetecilerimiz, ilimizde yürütülen hizmetler hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmekte, vatandaşlarımız ile devletimiz arasında köprü olmakta ve ilimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde toplumu aydınlatan, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın gününü kutluyor, ilimize ve ülkemize verdikleri hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, faydalı ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."