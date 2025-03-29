Vali Dallı'dan Bayram Denetimi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'dan bayram öncesi denetim

KASTAMONU - Ramazan Bayramı dolayısıyla polis kontrol noktasında vatandaşların bayramını kutlayan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı Kastamonu- Ankara karayolu üzerindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti. Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden'in de eşlik ettiği denetimlerde Vali Meftun Dallı, ekiplerden çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Yol kontrolünde durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara da 'hoş geldiniz' dileklerini ileten Vali Dallı, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Vali Dallı, sürücülerle yaptığı konuşmada, "Yolun sonu bayram olsun" vurgusu yaparak, vatandaşların güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere ulaşmaları için her türlü gayreti gösterdiklerini istedi.

"Güvenli ulaşım için her türlü tedbirimizi aldık"

Vali Dallı, bayram dolayısıyla alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tedbirler kapsamında emniyet müdürlüğümüzce 63 ekip 247 personel, jandarma komutanlığımızca 19 tim 57 personel olmak üzere günlük toplam 82 trafik ekibi 304 personelimizle vatandaşlarımızın güvenlik bir şekilde gidecekleri yere ulaşmaları için her türlü gayreti gösteriyoruz" dedi.

Kazaların önüne geçmek için ekiplerin her türlü gayreti gösterdiğini aktaran Vali Dallı, "Özellikle kazaların yoğunlaştığı bölgeleri ve saat aralığını tespit ederek bu bölgelerde radar uygulaması, resmi ve sivil trafik ekiplerince sabit ve seyir halinde uygulamalar ile insansız hava aracı denetimler yaparak kazaları önlemek için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Vatandaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum, lütfen trafik kurallarına uyalım. Hız yapmayalım ve dikkatli olalım. İçişleri Bakanımızın mesajında belirttiği gibi yollarımız bizleri sevdiklerimizden ayırmak için değil bir araya getirmek için var. Sevdiklerimizle kavuşturmak için var. İnşallah hiçbirimizi üzecek kazalar olmadan bu bayramı geçirmeyi Cenabı- Hak hepimize nasip etin. '1 kural, 1 ömür', 'Yolun sonu bayram olsun' diyoruz ve tüm hemşehrilerimizi saygı ve muhabbetle selamlayarak Ramazan Bayramlarını tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.