Vali Gül 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların ve denetim yapan ekiplerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vali Gül 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların ve denetim yapan ekiplerin yeni yılını kutladı

Vali Gül 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde vatandaşların ve denetim yapan ekiplerin yeni yılını kutladı

15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, denetim noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti.

31.12.2024 22:21  Güncelleme: 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, denetim noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti. Görevdeki ekiplerin de yeni yılını tebrik eden Vali Gül, "Biliyorsunuz okullarımızı erken tatil etmiştik. Belli sokaklarımızı, caddelerimizi trafiğe kapatmıştık. Şu an, saat 20.00 itibarıyla trafikte bir olumsuzluk bize yansımadı" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Vali Gül'e, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti. Denetim noktasında görevli personelin yeni yılını tebrik eden Vali Gül, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla da sohbet ederek tatlı ikramında da bulundu.

'1 HAFTA ÖNCEDEN BAŞLAYAN PLANLI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Denetim noktasında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün İstanbulumuzda vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ağız tadıyla yeni yıla girmeleri için emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, kaymakamlarımızın koordinesinde İstanbul'un adeta her karışında görevini yapıyorlar. Yaklaşık 60 binin üzerinde güvenlik kuvvetimiz İstanbul'da görev yapıyor. Asayiş başta olmak üzere, trafikte vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları, yine aynı şekilde belli alanlarda arkadaşlarımızın rahat edebilmesi için o güvenliği sağlayabilmesi için 1 hafta önceden başlayan planlı çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda köprüdeyiz. Görev yapan mesai arkadaşlarımızı ziyarete geldik. İnşallah hep birlikte bu gece ağız tadıyla atlatılır. Hemşerilerimizin 2025 yılında yaşayabilecekleri güzel bir yıl olarak başlamış olacağız. Ben burada polisimize, jandarmamıza, sahil güvenliğimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kaymakam arkadaşlarımıza, vali yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Biraz önce 112'ye gittik. Orada da bazı arkadaşlarımız takip etti. Sağlık alanında itfaiye olarak, AFAD olarak, yine düzensiz göç idaremizin mobil araçları 7/24 çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için bugün itibariyle okullarımızı erken tatil etmiştik. Belli sokaklarımızı, caddelerimizi trafiğe kapatmıştık. Şu an saat 20.00 itibarıyla trafikte bir olumsuzluk bize yansımadı. İnşallah gecenin ilerleyen saatlerinde de trafik yoğunluğu başta olmak üzere bir sorun yaşamayız. Ön gördüğümüz gibi bu süreci sizlerle birlikte yaşayacağız ben sizlerin aracılığıyla bir kez daha bütün İstanbulluların, bütün hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum Allah 2025'te kazasız belasız arkadaşlarımıza görev yapmayı nasip etsin. Milletimize, devletimize ağız tadıyla yaşayabilecekleri bir yıl nasip etsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 15 Temmuz, Davut Gül, Politika, Güvenlik, İstanbul, trafik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Gül 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların ve denetim yapan ekiplerin yeni yılını kutladı - Son Dakika


10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
19:07 İstanbul’da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
17:42 Türkiye’nin dev bankası Suriye’ye mi açılıyor Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
17:29 İstenmeyen gelinden yeni paylaşım İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
17:19 Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti
17:06 Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
17:04 Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti
16:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel’in yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
16:46 Doğal gaza da zam gelecek mi BOTAŞ güncel planı duyurdu Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 12:05:44. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Gül 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşların ve denetim yapan ekiplerin yeni yılını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.