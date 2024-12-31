Vali Gül 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde vatandaşların ve denetim yapan ekiplerin yeni yılını kutladı

Güncel

15 TEMMUZ Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, denetim noktasında durdurulan sürücülerin yeni yılını kutlayarak tatlı ikram etti. Görevdeki ekiplerin de yeni yılını tebrik eden Vali Gül, "Biliyorsunuz okullarımızı erken tatil etmiştik. Belli sokaklarımızı, caddelerimizi trafiğe kapatmıştık. Şu an, saat 20.00 itibarıyla trafikte bir olumsuzluk bize yansımadı" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti. Vali Gül'e, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız eşlik etti. Denetim noktasında görevli personelin yeni yılını tebrik eden Vali Gül, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla da sohbet ederek tatlı ikramında da bulundu.

'1 HAFTA ÖNCEDEN BAŞLAYAN PLANLI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Denetim noktasında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün İstanbulumuzda vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ağız tadıyla yeni yıla girmeleri için emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, kaymakamlarımızın koordinesinde İstanbul'un adeta her karışında görevini yapıyorlar. Yaklaşık 60 binin üzerinde güvenlik kuvvetimiz İstanbul'da görev yapıyor. Asayiş başta olmak üzere, trafikte vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları, yine aynı şekilde belli alanlarda arkadaşlarımızın rahat edebilmesi için o güvenliği sağlayabilmesi için 1 hafta önceden başlayan planlı çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda köprüdeyiz. Görev yapan mesai arkadaşlarımızı ziyarete geldik. İnşallah hep birlikte bu gece ağız tadıyla atlatılır. Hemşerilerimizin 2025 yılında yaşayabilecekleri güzel bir yıl olarak başlamış olacağız. Ben burada polisimize, jandarmamıza, sahil güvenliğimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kaymakam arkadaşlarımıza, vali yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Biraz önce 112'ye gittik. Orada da bazı arkadaşlarımız takip etti. Sağlık alanında itfaiye olarak, AFAD olarak, yine düzensiz göç idaremizin mobil araçları 7/24 çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için bugün itibariyle okullarımızı erken tatil etmiştik. Belli sokaklarımızı, caddelerimizi trafiğe kapatmıştık. Şu an saat 20.00 itibarıyla trafikte bir olumsuzluk bize yansımadı. İnşallah gecenin ilerleyen saatlerinde de trafik yoğunluğu başta olmak üzere bir sorun yaşamayız. Ön gördüğümüz gibi bu süreci sizlerle birlikte yaşayacağız ben sizlerin aracılığıyla bir kez daha bütün İstanbulluların, bütün hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyorum Allah 2025'te kazasız belasız arkadaşlarımıza görev yapmayı nasip etsin. Milletimize, devletimize ağız tadıyla yaşayabilecekleri bir yıl nasip etsin" şeklinde konuştu.