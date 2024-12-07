Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Emlak Konut GYO tarafından yapımı devam eden deprem konutlarında incelemede bulundu.
Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 konutlar yerinde kentsel dönüşüm alanında şantiyeyi ziyaret etti.
Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, yapımı tamamlanan örnek daireyi de gezdi.
Son Dakika › Güncel › Vali Masatlı, Deprem Konutlarını İnceledi - Son Dakika
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