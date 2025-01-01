Vali Ustaoğlu Yılbaşı Ziyaretleri

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği kamu personelinin yeni yıllarını kutladı.

Vali Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile birlikte Değirmenboğazı uygulama noktasında görev başındaki personeli ziyaret etti.

Balıkesir AFAD İl Müdürlüğünü de ziyaret eden Ustaoğlu, yeni yıla huzurlu bir şekilde girilmesi için polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Ustaoğlu, vatandaşların sağlıklı bir yıl geçirmesi temennisinde bulundu, emniyet telsizinden polislerin yeni yılını kutladı.

Vali Ustaoğlu, daha sonra Milli Kuvvetler Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.