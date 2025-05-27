Van'a 238 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
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Van'a 238 Milyon Lira Hibe Desteği

Van\'a 238 Milyon Lira Hibe Desteği
27.05.2025 09:58
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Van'da IPARD III Programı kapsamında 16 projeye 238 milyon lira hibe verilecek.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van'da IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında değerlendirme süreci tamamlanan hayvancılık alanındaki 16 projeye 238 milyon lira hibe verileceğini bildirdi.

Türkmenoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından geçen yıl ilan edilen ve başvuruların bu yıl yapıldığı IPARD III 3. Başvuru Çağrı Dönemi sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Van'ın kırsal kalkınma yatırımlarında Türkiye genelinde 5. sırada yer aldığını ifade eden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizden 16 proje destek almaya hak kazandı. Bunların 14'ü süt üreten tarımsal işletmeler, 2'si de kırmızı et üreten tarımsal işletme projeleridir. Toplam 329 milyon lira yatırım tutarına sahip bu projelerle, Vanlı yatırımcılara TKDK tarafından 238 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Bu başarı, sadece rakamlardan ibaret değil, emeğin, üretimin, hemşerilerimizin alın terinin bir karşılığıdır. 2013'ten bu yana kırsal alanda 467 milyon lira yatırım yapılmış, 24,5 milyon avro hibe ödemesi gerçekleştirilmiş, 377 proje desteklenmiştir."

Van'ın artık üreten bir topluma geçtiğini aktaran Türkmenoğlu, "Gençlerimiz iş arayan değil, işveren oluyor. Tarımdan hayvancılığa, gıdadan teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede projeler geliştiren genç girişimcilerimiz, kırsalda yeni bir kalkınma modeli inşa ediyor. Alın teriyle yoğrulan bu girişimci ruh, yalnızca Van'ın değil, Türkiye'nin yarınlarına da yön veriyor. Kırsaldaki bu uyanış üretimin, istihdamın ve kalkınmanın gerçek kaynağıdır. Bu vesileyle başta Tarım ve Orman Bakanlığımıza, TKDK Başkanlığımıza ve il koordinatörlüğümüze, ilimizin kalkınma hamlesine verdikleri katkılar için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.???????

Kaynak: AA

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