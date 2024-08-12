Van'da 208 şüpheli yakalandı

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Van'da farklı suçlardan aranan 208 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet amirlikleri ekiplerince 4-11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlenen 33'ü cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda, 3 tabanca, tüfek, 18 fişek, 2 çalıntı motosiklet, dizüstü bilgisayar, 88 bin lira ve bazı malzemeler ele geçirildi.