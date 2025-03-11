Van'da 483 Dilenci Yakalandı - Son Dakika
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Van'da 483 Dilenci Yakalandı

Ramazan'da dilenciliğe karşı yapılan denetimlerde 483 kişi yakalanarak işlem yapıldı.

11.03.2025 10:16
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Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yürütülen çalışmalarda 483 dilenci yakalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde sayıları artan dilencilere yönelik çalışma yapıldı.

Özellikle ramazanda cami önleri, kavşak ve kaldırımlarda vatandaşların dini duygularını istismar ederek yardım isteyen 483 dilenci yakalandı.

Çoğunluğu yabancı uyruklu kadın ve çocuklardan oluşan dilencilerin üst aramalarında 26 bin 769 lira çıktı.

Belediye bünyesindeki Dilenci Toplama Merkezi'ne getirilen dilenciler hakkında işlem yapıldı.

Halkın duygularını sömürerek haksız kazanç elde edenlere yönelik denetimlerin süreceği bildirildi.

Kaynak: AA

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