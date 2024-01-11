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Van'da 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Van'da 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, sis yüksek kesimlerde etkili oldu. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrettiler.

Van\'da 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
11.01.2024 - 20:26,  Güncelleme: 20:29
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Van'da 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, sis yüksek kesimlerde etkili oldu.

Van'da dünden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 10, Erciş'te 29, Gürpınar'da 27, Muradiye'de 7 ve Saray ilçesinde ise 12 yerleşim yeri olmak üzere toplam 86 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrettiler.

Kaynak: İHA
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