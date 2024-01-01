 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında çalışmaların devam ettiğini açıkladı. 2023 yılında gerçekleştirilen 995 operasyonda ise 8 ton 488 kilo 834 gram esrar, 816 kilo 249 gram eroin, 580 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu, 68 kilo 578 gram sentetik uyuşturucu, 43 bin 864 sentetik ecza, 20 bin 725 uyuşturucu hap, 21 kilo 454 gram afyon sakızı, 6 kilo 188 gram sentetik kannabinoid ve 118 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 1247 şüpheli gözaltına alındı ve işlem yapıldı.

Van\'da 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi
01.01.2024 - 10:55,
Abone Ol

Van'da geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasına ilişkin şüpheliler ile sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 1 Ocak-31 Aralık 2023'te gerçekleştirilen 995 operasyonda, 8 ton 488 kilo 834 gram esrar, 816 kilo 249 gram eroin, 580 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu, 68 kilo 578 gram sentetik uyuşturucu, 43 bin 864 sentetik ecza, 20 bin 725 uyuşturucu hap, 21 kilo 454 gram afyon sakızı, 6 kilo 188 gram sentetik kannabinoid ve 118 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1247 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:03:46. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement