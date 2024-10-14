Van'da Bal Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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Van'da Bal Şenliği Coşkusu

Van'da düzenlenen bal şenliğinde arıcı kıyafetleri giyen davetliler halay çekti ve bal hasadı yaptı.

14.10.2024 11:19
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Van'da düzenlenen "bal şenliği" etkinliğine katılanlar, arıcı kıyafetleri giyerek önce halay çekti, sonra da bal hasadı yaptı.

Kentte arıcılık yapan Ömer Akbulak, her yıl hasat döneminde İpekyolu ilçesindeki evinin bahçesinde yaptığı "bal şenliği" etkinliğini bu yıl da devam ettirdi.

Etkinliğe katılan davetliler, giydikleri arıcı kıyafetleriyle önce halay çekti daha sonra satın aldıkları balın hasadını kendileri yaptı.

Akbulak, gazetecilere, 10 yıldır düzenledikleri etkinliği geleneksel hale getirdiklerini belirtti.

Bal hasadı sayesinde birçok dostunu ve müşterisini bir araya getirdiğini söyleyen Akbulak, şunları kaydetti:

"Kovanlarımızı Çatak ilçesinin Konalga Mahallesi'ndeki 2 bin 800 rakımlı yaylaya bırakıyoruz. Dedelerimden bize miras kalan sepet karakovanlar. Bahar aylarında bu kovanları köye bırakıyorum ve sonbaharda da kesimini yapıyoruz. Katkısız bal elde ediyoruz. Amacımız bu hasadı hem dostlarımızla hem de müşterilerimizle, halaylar eşliğinde, şenlik havasında gerçekleştirmek."

Etkinliğe katılan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe de bu yılın hasadını şenlik havasında yaptıklarını dile getirdi.

Özgökçe, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Katılım da iyiydi. İnşallah bu yıl arıcılar için bereketli bir yıl olur. Emeği geçenlere teşekkürler." dedi.

Van Terziler, Konfeksiyoncular, Kunduracılar, Giyim Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Çetin Karaduman da her yıl etkinliğe katıldığını bildirerek, "Balı hasat etmek çok keyifliydi ancak arılardan korunmak zordu. Benim için güzel bir gün oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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