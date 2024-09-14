Van'da Balıkçılara Denetim

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Van'da balıkçılara geniş kapsamlı denetim

VAN - Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kapsamlı balıkçı denetimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da eş zamanlı su ürünleri denetimleri yapıyor. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki toptan, perakende satış yerleri ve balık tezgahlarında, iç sularda, karaya çıkış yerlerinde, alabalık üretim tesislerinde, yol güzergahlarında su ürünleri denetimleri yapıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla yapılan denetimlerde; balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrol edilerek ticari ve amatör balıkçıların uyması gereken usul ve esaslar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerin balıkçılarla yaptığı görüşmelerde ise bu yıl çıkan balık miktarının geçen yılın aynı zamanlarına göre biraz daha iyi olduğu kaydedildi.