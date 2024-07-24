Van'da Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Yüzme Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Van'da Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Yüzme Eğitimi Veriliyor

Van\'da Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Yüzme Eğitimi Veriliyor

Van'daki olimpik yüzme havuzunda, farklı okullarda okuyan 6-12 yaş grubu bin 500 öğrenciye, yaz mevsimi boyunca ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. Yüzme kursuna katılan öğrenciler arasında Türkiye şampiyonları da bulunuyor. Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Sorumlusu Ayhan Tekçe, amacın sadece yüzmeyi öğretmek olmadığını, aynı zamanda şampiyon sporcular yetiştirdiklerini belirtti.

24.07.2024 10:15
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VAN'daki olimpik yüzme havuzunda, farklı okullarda okuyan 6-12 yaş grubu bin 500 öğrenciye, yaz mevsimi boyunca ücretsiz yüzme eğitimi veriliyor. 7 yıldır yüzme kursuna gelen 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Safa Göloğlu ile 10'uncu sınıf öğrencisi Arda Kapağan, Türkiye şampiyonluğunun ardından şimdi de milli takım seçmelerine hazırlanıyor. Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Sorumlusu Ayhan Tekçe, "Amacımız sadece yüzmeyi öğretmek değil, aynı zamanda şampiyon sporcular da yetiştiriyoruz" dedi.

Merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde, 2012 yılında hizmete açılan, 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzunda, yaz boyu farklı okullardan öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında bu yıl yaz mevsimi boyunca 6-12 yaş grubu arası bin 500 öğrenciye yüzme eğitimi verilecek. 40'a yakın antrenör ve cankurtaran eşliğinde, farklı yaş kategorilerindeki öğrenciler, haftanın 5 günü yüzme kursundan faydalanıyor. 12 yıldır hizmet veren olimpik kapalı yüzme havuzuna gelen birçok öğrenci ise kısa sürede kendilerini geliştirerek yapılan yüzme yarışmalarında büyük başarılar elde etti.

7 yıldır yüzme kurslarına gelen TEV-İfakat Yavuz Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Safa Göloğlu da geçen yıl Giresun'da yapılan Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte Türkiye birincisi oldu. Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Arda Kapağan ise bu yıl yapılan okullar arası Triatlon Şampiyonası'nda yüzme, koşu ve bisiklet yarışmasında Türkiye birincisi olarak başarıya imza attı.

'ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI YARIŞMALARDA TEMSİL ETMEK İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUM'

Yüzmeyi olimpik yüzme havuzunda öğrendiğini söyleyen Türkiye şampiyonu Göloğlu, "Buradaki antrenörlerim sayesinde yüzmeyi öğrendim ve kısa sürede kendimi geliştirerek yarışmalara hazırlandım. Geçen yıl Giresun'da yapılan yüzme şampiyonasında 50 metre kelebekte Türkiye birincisi oldum. Şu an milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Hedefim milli takıma seçilip, ülkemizi uluslararası yüzme yarışmalarında temsil etmek. Bunun için yoğun bir çalışma yürütüyorum. Bu konuda bana destek veren yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yıl yapılan okullar arası triatlonş şampiyonasında yüzme, koşu ve bisiklet yarışmasında Türkiye birincisi olan Arda Kapağan ise tek hedefinin milli takım seçmelerine katılmak olduğunu, bunun için de yoğun bir çalışma yaptığını söyledi.

'70 ÖZEL SPORCUYA DA YÜZME KURSU VERİYORUZ'

Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Sorumlusu Ayhan Tekçe ise yaz mevsimi boyunca bin 500'e yakın öğrenciye ücretsiz yüzme eğitimi verildiğini belirterek, "Bakanlığımızın 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz. Amacımız sadece yüzmeyi öğretmek değil, aynı zamanda şampiyon sporcular da yetiştiriyoruz. Şu anda milli takım seçmelerine hazırlanan Türkiye şampiyonu sporcularımız da var. Bu yıl ayrıca 70 özel sporcuya da yüzme kursu veriyoruz. Amacımız sokaklarda oynayan çocukları spora kazandırmak. Burada fitness ve jimnastik kursları da veriyoruz. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen sayın valimiz başta olmak üzere il ve ilçe gençlik spor müdürlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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