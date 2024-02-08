VAN\'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin eylemi sürüyor

VAN'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) binası önündeki eylemi, 75'inci haftada da sürdü. Eyleme katılan Saliha Mert, dağa kaçırılan oğlundan 2005'ten bu yana haber alamadıklarını belirterek, O kadar acı çekiyorum ki; bu acının tarifi yok. Oğlum ne olur gel dedi.
Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle DEM Parti binasına kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde Kahrolsun PKK, Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı. DEM İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, Kahrolsun PKK sloganları attı.
'NE OLUR GEL, SENİ BEKLİYORUZ'
Eyleme katılan Saliha Mert, oğlu Yetiş'ten 2005'ten beri haber alamadıklarını belirterek, O tarihten beri oğlum için mücadele veriyorum. Herkese sesleniyorum. Ne olur biz anneleri görün. Ne kadar acı çekiyoruz. Belli kişiler, benim evladımı götürdü. Evladıma sesleniyorum. Oğlum ne olur gel, teslim ol. O kadar acı çekiyorum ki; bu acımın tarifi yok. Bir kaybım var, kaybımın nerede olduğunu bilmiyorum. İnsanın bir mezarı olur. Ne olur gel, seni bekliyoruz diye konuştu.
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