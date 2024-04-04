Van'da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kesin olmayan sonuçlara göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkındaki kararının ardından, yasağa rağmen şehir merkezinde toplanan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahale etti.
Van İl Seçim Kurulunun, Zeydan'ın "seçilme yeterliliğinin olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oyu alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermesinin ardından DEM Parti'nin itirazı üzerine YSK, başvuruyu kabul ederek mazbatanın Zeydan'a verilmesine hükmetmişti.
Bu karar üzerine kentte DEM Partililer, sevinç gösterileri yapmaya başladı, Zeydan da kentteki otelde kanaat önderleri, STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya gelerek açıklamada bulundu.
Yüksek Seçim Kurulunun "yanlışından döndüğünü", karar öncesi süreçte kentte bazı sorunların yaşandığını belirten Zeydan, şunları söyledi:
"Biz, artık önümüze bakacağız, çok işimiz var. Bu seçimler, toplumsal barışın önünü açacak, onurlu, birlikte ve özgür yaşamın iradesini güçlendirecek ve inşallah kentimize hayırlı hizmetlere vesile olacak. İşte bunu biz sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki sürecin hayırlara, toplumsal barışa ve kentimize hayırlı hizmetler üretmemize vesile olmasını diliyoruz. Bu kent bizim kentimiz. Gece gündüz birlikte el ele hizmetler üretip sizlere layık bir kent oluşturacağız."
Kent merkezinde bir araya gelen partililer de araçlarla konvoy oluşturdu, sevinç gösterilerinde bulundu.
Bu sırada kalabalık arasındaki bazı gruplar polislere taş attı. Bunun üzerine polis ekipleri, kalabalığa müdahale ederek dağılmalarını sağladı.
Son Dakika › Güncel › Van'da DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan hakkında karar sonrası polis müdahalesi - Son Dakika
Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, Ö.Ş. ve S.B. isimli sürücülerin kullandığı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü S.B. ve yolcu S.S. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan patates yüklü kamyonet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam Odabaş, öğrencilerle sohbet ederek gelecek beklentilerini dinledi ve okul idaresi ile öğretmenlere teşekkür etti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, 10 saattir devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri ve iş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Çevredeki vatandaşlar da güvenlik tedbirleri konusunda uyarılıyor.
OnePlus, telefon sektöründe geliştirdiği yapay zeka özelliği AI Eraser ile fotoğraf düzenleme konusunda önemli bir adım attı. OnePlus kullanıcıları, istenmeyen öğeleri kolayca kaldırabilecek ve fotoğrafları sorunsuz bir şekilde düzenleyebilecekler.
Dünyaca ünlü motor üreticisi General Electric, marka ismini değiştirerek uzay çağına göz kırptı. Yeni ismi GE Aerospace olan firma, gelecekteki projelerine dikkat çekiyor. General Electric'in yeni isim hamlesiyle uzay çağı için hazırlandığı ve büyük projelerin geleceği mesajı veriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?